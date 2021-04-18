شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الكرخ ونفط البصرة وتعادل القاسم والكهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الكرخ على مضيفه أربيل بهدف واحد دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما على ملعب فرانسو حريري في أربيل، ضمن الجولة الـ28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقدّم الفريقان مباراة سريعة، إلا أنها افتقرت إلى الأهداف بسبب تسرع اللاعبين تارةً، وبراعة حارسي المرمى تارةً أخرى، حتى تمكن مهاجم الكرخ محمود خليل من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.

وانتهت مباراة القاسم وضيفه الكهرباء بالتعادل بهدف واحد لكل منهما، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الكفل في محافظة بابل.

تقدم الكهرباء بهدف سجله اللاعب محمد إبراهيم في الدقيقة 50، بينما استطاع لاعب القاسم سراج الدين صباح إدراك التعادل للقاسم في الدقيقة 65، وقد حاول الفريقان حسم المباراة لصالحهما، لكنهما لم يفلحا، ليكون التعادل نتيجة عادلة لكل منهما.

فيما حقق نفط البصرة فوزاً مهماً على مضيفه زاخو، بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة، قدّم فيها الفريقان صورة رائعة جداً، حيث اتسمت بالندية والرغبة في تسجيل الأهداف من كلا الفريقين. سجل هدفي نفط البصرة اللاعب أحمد زامل والمحترف بنيامين أكور في الدقيقتين 6 و27، بينما أحرز الهدف الوحيد لزاخو اللاعب محمد جواد في الدقيقة 17.