بندتنر أمام المحكمة في 27 أبريل



يواجه الدنماركي الدولي السابق نيكلاس بندتنر مهاجم أرسنال واليوفنتوس وفولفسبورج السابق 7 اتهامات بخروق أثناء القيادة في محكمة كوبنهاجن سيتي في الـ27 من الشهر الجاري.

وتتعلق التهم الموجهة للنجم الدنماركي بقيادة السيارة بدون رخصة وتجاوز السرعة، وحجزت الشرطة المحلية سيارته البورشه (176 ألف استرليني).

وتوقعت المحكمة «استسلام» بندتنر للعقوبات المنتظرة، لكنّ محامِيْ اللاعب أكدوا ملكيته لرخصة قيادة بريطانية سارية المفعول.

وجاءت التطورات بعد أسابيع قليلة من انفصال بندتنر، الذي يلعب حالياً في فريق تارنبي درجة رابعة منذ أغسطس 2020، عن خطيبته منذ 3 سنوات عارضة الأزياء فيلين رويستورف.