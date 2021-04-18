«الشارقة الرياضي» يناقش تفاصيل أهداف مبادرات عام الجودة مع الأندية

استعرض مجلس الشارقة الرياضي تفاصيل أهداف ومبادرات عام الجودة 2021 ضمن خطة وأهداف المجلس للوصول إلى الجودة الشاملة ورفع مستوى جودة الخدمات التي يقدمها، والارتقاء بها، ما يساهم في تعزيز هذا المفهوم وآليته والعمل المشترك مع الأندية الرياضية والتخصصية، جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد مؤخراً من اللجنة التنفيذية للمبادرة التي تضم رؤساء لجان التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، عبر برنامج «زووم» بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومريم يوسف الحوسني مدير إدارة الاستراتيجية.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء، وشرح عن مبادرة عام الجودة، فيما ألقى عيسى هلال كلمة عن عام الجودة.

وقال عيسى هلال الحزامي: «تعتبر أندية الإمارة بالتأكيد شريكاً في هذه العملية سعياً للوصول للجودة الشاملة وتطبيق مفاهيمها، ونسعى في المجلس عبر إدارة الاستراتيجية والأداء لتطبيق كل معايير الجودة الشاملة خصوصاً، والحرص على تميز أندية الإمارة للحصول على شهادة الآيزو لتوافر جميع الإمكانات، إضافة إلى الدعم والرعاية الكبيرة اللذين تحظى بهما الرياضة في الإمارة الباسمة، وبما ينعكس على تطوير ورفعة الرياضة، وحتى تقدم الأندية خدمات رياضية مجتمعية تتطابق مع المواصفات».

واستطرد عيسى هلال قائلاً: «يخطط المجلس خلال هذا العام إلى تنفيذ الخطط التي تم وضعها في ما يخص المبادرة وترجمتها من أجل عكس ذلك على واقع أندية الإمارة، والارتقاء بها من كل المستويات مع السمعة الكبيرة والرائعة التي تملكها الإمارة رياضياً، وبما يتماشى مع الدعم اللا محدود، لذا سيكون العمل متواصلاً بين المجلس والأندية بما يحقق ذلك».

وقالت مريم يوسف الحوسني: «يأتي هذا الاجتماع بين اللجنة التنفيذية ورؤساء لجان التخطيط الاستراتيجي بالأندية من أجل التذاكر حول مبادرة عام الجودة وخطط ومبادرات الأندية المرتبطة بعام الجودة وحصر الأندية الحاصلة على شهادات الآيزو، ووضع خطة للأندية الأخرى لتأهيلها للحصول على الشهادة والاعتماد، وكل ذلك يصب في مصلحة التطوير».

وأضافت: «نسعى في مجلس الشارقة الرياضي إلى أن تواكب أندية الإمارة كل المتغيرات في ما يتعلق بالجودة الشاملة وتمهيد الطريق للأندية التي لم تحصل على شهادة الآيزو للحصول عليها، بالعمل على رفع كفاءة الكوادر الإدارية والفنية الأمر الذي ينعكس على الأداء الإداري في كل ناد، وتقدمه، وتطبيق أفضل الممارسات التي تساهم في مجال الجودة والتميز وتكامل الأداء الإداري وتعزيز هذا المفهوم».