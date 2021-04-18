شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يمد إجازة اللاعبين يوما إضافيا قبل الاستعداد لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مد إجازة لاعبيه يوماً إضافيا، بحيث يستأنف الفريق تدريباته غداً بدلاً من اليوم على ملعبه باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون عقب نهاية مباراتهم مع المصرى البورسعيدى فى دور الستة عشر لكأس مصر والتى أقيمت مساء الخميس الماضى باستاد الإسكندرية، لمنح اللاعبين فرصة للاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم مع أسرهم فى ظل غيابهم الفترة الماضية بسبب معسكر مباراة المصرى.

ويبدأ الطلائع الاستعداد غداً الاثنين لمواجهة أسوان، المقرر لها الأول من مايو المقبل، بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز المقرر إقامتها على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مباراة أسوان وذلك بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة.

ونجح نادى المصرى فى التأهل لدور الثمانية من كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

تقدم المصرى عن طريق أحمد جمعة فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وتعادل عمرو جمال للطلائع فى الدقيقة 60، وأحز أحمد جمعة الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 91 بعد عرضية جميلة من أحمد شديد قناوى، ويضيف أوستن أموتو الهدف الثالث فى الدقيقة 106 لينهى آمال الجيش فى العودة.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.