شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يدرس دجلة من بوابة الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على مراجعة فيديوهات لمباريات وادى دجلة السابقة، خاصة المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى، والتى أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر وانتهت بفوز الفريق الدجلاوى بهدف نظيف، وذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل للقاء المرتقب مع دجلة الخميس المقبل ضمن منافسات الدورى العام.

وكان المقاولون قد خاض مباراة ودية أمام أحد أندية الشركات استعداداً لمواجهة دجلة، ويأمل الجهاز الفنى للفريق فى تحسين الأوضاع بداية من مباراة وادى دجلة المقبلة بعد سلسلة تراجع النتائج التى شهدها الموسم الجاري.

ووضع الجهاز الفني نظاما غذائيا متكاملا للاعبين بالاتفاق مع المعد البدنى للفريق عبد الرحمن عيسى من أجل الحفاظ على لياقة الفريق فى شهر رمضان.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.