شكرا لقرائتكم خبر عن القمة بلغة المال.. تعرف على قائمة أغلى 9 لاعبين في الأهلي والزمالك "انفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ومنتخب تونس، قائمة أغلى 9 لاعبين في الأهلي والزمالك، وذلك بقيمة تسويقية بلغت 2 مليون ونصف يورو، قبل القمة المرتقبة التي تجمع قطبي الكرة المصرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد.

مباراة من شأنها أن تحول شكل المنافسة في مسابقة الدوري العام، وتأتي أهميتها في ظل حاجة الفريق الأبيض لمصالحة جماهيره بعد وداع دوري أبطال أفريقيا، فيما يراها الأهلي مباراة مصيرية في رحلة الدفاع عن لقب الدوري العام الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفرصة لرد الاعتبار أمام الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق وتغلب عليه في أخر مواجهتين.



أغلى لاعبي القطبين

وجاءت القيمة التسويقية لأغلى 9 لاعبين في القطبين كالتالي:

ـ محمد الشناوى: 2 مليون ونصف يورو

ـ فرجاني ساسي: 2 مليون ونصف يورو

ـ أشرف بن شرقي: 2 مليون يورو

ـ علي معلول: مليون ونصف يورو

ـ أليو ديانج: مليون ونصف يورو

ـ عمرو السولية مليون ونصف يورو

ـ قفشة: مليون ونصف يورو

ـ جونيور أجاي: مليون ونصف يورو

ـ محمود علاء: مليون ونصف يورو