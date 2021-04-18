شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. خناقة زيدان وغالي قبل تحقيق اللقب الإفريقي السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

ورغم النجاحات الكثيرة التي حققها أحد أفضل أجيال الكرة المصرية، وهو الجيل الذي حقق ثلاثية الأمم الأفريقية تحت قيادة المدرب حسن شحاتة وكان من بينهم مجموعة من أفضل لاعبي كرة القدم المصريين في التاريخ، ومع ذلك شهد هذا الجيل خلافات لفتت انتباه وسائل الإعلام في الوقت المناسب قبل أن يكشف نجومها عن مزيد من التفاصيل على مر السنين.

كواليس غرفة الملابس اليوم عن الخلافات التي وقعت بين النجم المصري السابق محمد زيدان و حسام غالي لاعب الأهلي والفريق المصري السابق، حيث كشف زيدان في تصريحات عبر التلفاز في وقت سابق عن مشاهد لأزمته مع حسام غالي خلال تدريب المنتخب الوطني عام 2008، قبل مغادرته إلى غانا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث فاز المنتخب المصري بلقب النجم السادس في تاريخ تتويج مصر بكأس إفريقيا.

وعلق زيدان، قائلاً: "خلال إحدى جلسات تدريب الفريق، كان هناك خلاف شفهي عنيف بيني وبين حسام غالي اشتدت الأزمة بسبب تبادل الصوت العالي بين زيدان وحسام غالي، والمعروف عن غالي بأنه لا يقبل الفشل حتى في التدريب.

وأوضح زيدان، أن علاقته هو وحسام غالي مميزة للغاية حتي الآن، وما حدث بينهما في الماضي كان مجرد شئ هش وليس له أي تأثير بينهما كأصدقاء.