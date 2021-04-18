شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: الإنتاج الحربى فاوض كشرى فى وجودى.. ومن حقى تدريب أى نادٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر حمادة صدقى، المدير الفنى السابق للإنتاج الحربى، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أنه لم يستقل أو يفسخ عقده مع الإنتاج الحربى، وبالتالى يحق له تدريب أى نادٍ فى مصر، وقال حمادة صدقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لم أستقل من تدريب الإنتاج الحربى، وليس صحيحاً أنه ليس من حقى العمل فى الدورى المصرى مرة أخرى، طبقاً للائحة اتحاد الكرة، موقفى سليم ولو مسئولو الإنتاج يملكون ورقة استقالتى يظهرونها على الملأ".

وأضاف حمادة صدقى، "فوجئت أثناء تدريبى للإنتاج الحربى وقبل مواجهة إنبى في الدورى باتفاق مسئولى الإنتاج مع أحمد كشرى على تولى تدريب الفريق، كانت الخطة أن يخسر الإنتاج من إنبى ثم يعلن إقالة حمادة صدقى وتعيين أحمد كشرى، ولكننا تعادلنا مع إنبى وحينما علمت بالأمر اجتمعت بالمسئولين وطلبت منهم توضيحا عن كيفية التفاوض مع مدرب فى وجودى فأنكروا الأمر".

وتابع حمادة صدقى، "ليس هناك ورقة لدى الإنتاج الحربى أو اتحاد الكرة تؤكد أننى استقالت أو فسخت تعاقدى، وبالتالى من حقى تدريب أى نادٍ آخر طبقاً للائحة".

ويخوض فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى مرانه اليومى قبل الإفطار لمتابعة قمة الأهلى والزمالك والمقرر إقامتها التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى، فيما يتدرب الإنتاج يوميًا عقب الإفطار بثلاث ساعات، ويأتى تغيير موعد المران ليستطيع كشرى مراقبة أداء الزمالك فى الكلاسيكو لدراسة الفريق الأبيض للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء 22 أبريل الجارى على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.