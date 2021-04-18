شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي فى القمة 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مباراة القمة 121 بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي مكونا من: محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود علاء وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم "أوباما"، والمفاضلة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو"، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري.

ويغيب عن صفوف الزمالك في مباراة القمة إمام عاشور وأحمد عيد بسبب الإيقاف على خلفية مباراة القمة الخاصة بفريق الناشئين والأحداث التي صاحبت اللقاء بانتشار فيديو مُدون به بعض الإساءات للنادي الأهلي، لتقرر لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه وإيقاف أحمد عيد 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وخلت قائمة فريق الزمالك من أي إصابات، قبل خوض مباراة القمة 121 بجانب سلبية مسحة تحليل كورونا الخاصة بالفريق التي خضع لها اللاعبين وأفراد الجهاز الفني على هامش التدريبات الجماعية يوم الجمعة الماضي.

القمة 121 سيكون لها أهمية خاصة لأنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدورى للموسم الحالي، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز فى كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

الزمالك يحتل فى الوقت الحالي، صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 33 نقطة جمعها من خوض 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع فى الجدول، برصيد 27 نقطة بعد خوض 11 مباراة.

وأكد كارتيرون للاعبى الزمالك أن الفوز على الأهلى سيجعل الكفة متساوية فى حال فوز الأحمر بكافة مبارياته المؤجلة، ويمنح الأبيض فرصة توسيع الفارق من خلال مواصلة الانتصارات وانتظار سقوط المنافس.