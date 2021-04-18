شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة القمة.. موسيماني يستعين بـ طاهر لتعويض أجايى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الاعتماد على طاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى مركز الجناح الأيسر لتعويض أجايى الغائب بسبب الإصابة. ويفضل موسيمانى الاعتماد على طاهر محمد طاهر فى هذا المركز بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا، باعتبار أن الأخير غير جاهز فنياً بعدما غاب عدة أسابيع عن المباريات للإيقاف على خلفية أزمته مع موسيمانى فى مارس الماضى وإيقافه شهراً وتغريمه 200 ألف جنيه.

وتترقب جماهير الكرة المصرية قمة غاية فى الأهمية الليلة، عندما يلتقى الأهلى مع الزمالك فى التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، فى مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وما يزيد من أهمية القمة هى أنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدورى للموسم الحالى، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز فى كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

واستعد فريق الأهلي جيدا لموقعة القمة 121 من خلال الدخول فى معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة ودراسة المنافس جيدا وحرص الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى على تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا من أجل الفوز فى القمة وتأمين صدارة الدورى والثأر للهزيمة من الزمالك فى آخر قمة بالدورى، وكذلك بضرورة التركيز طوال الـ90 والتمركز والانتشار الجيد داخل الملعب وعدم ترك المساحات للاعبى الخصم.