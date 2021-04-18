شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه القناة ودياً اليوم استعداداً للإنتاج الحربى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال مباراة ودية مع القناة على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها الأول من مايو المقبل، على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا بمحافظة الإسكندرية، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المصرى، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، لفرض مزيد من الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.
ويتلقى الدراويش فريق فاركو يوم 24 على أن يواجه فى اليوم الذى يليه “يوم 25” منافسه سموحة ويعقبه العودة للإسماعيلية.
وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة لمدة 24 ساعة ، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.
وقرر إيهاب جلال خضوع لاعبيه لقياسات الوزن بشكل يومى قبل المران على أن يتم معاقبة أي لاعب يثبت زيادة وزنة بعقوبة مادية حتى يحرص اللاعبين على الحفاظ على لياقتهم البدنية، ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.