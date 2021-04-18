ميونيخ ترفض إعطاء أي ضمانات بشأن حضور الجماهير في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد ديتار رايتر عمدة ميونيخ اليوم الأحد أن المدينة الألمانية ليست في وضعية يمكنها من خلالها ضمان إمكانية حضور الجماهير خلال المباريات التي تستضيفها في يورو 2020 في يونيو المقبل.

ويرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الحصول على ضمانات بشأن الحضور الجماهيري قبل اجتماع لجنته التنفيذية غدا الاثنين لاتخاذ القرار النهائي بشأن المدن المضيفة ، لكن رايتر قال لصحيفة "فيلت ام سونتاج" اليوم الأحد أنه لا يمكن حسم الأمور بسبب جائحة كورونا.

وأوضح "ببساطة لا يمكن حاليا إصدار بيانات بشأن ما إذا كان معدل الإصابة بالعدوى في يونيو المقبل سيسمح بحضور الجماهير في الملعب من عدمه".

وأضاف "نتمنى أن تهدأ وضعية الجائحة بحلول يونيو وأن نتمكن من السماح بنسبة محددة من المقاعد في ملعب اليانز أرينا للجماهير، بجانب معايير صحية إضافية واستراتيجيات محتملة لإجراء مسحات كورونا للجماهير بناء على طلب يويفا".

وتعهدت تسع من أصل 12 مدينة مستضيفة ليورو 2020 بالسماح بحضور نسبة 25% على الأقل من الجماهير للمباريات ، لكن مدن ميونخ وبلباو ودبلن لم تحسم مصيرها بعد.

وألمح يويفا إلى إمكانية استبعاد المدن التي لا تسمح بحضور الجماهير خلال يورو 2020 التي تقام بين 11 يونيو و11 يوليو والمؤجلة من العام الماضي بفعل جائحة كورونا.

وأكد رايتر أنه مازال متفائلا "بإقامة أربع مباريات في يورو (2020) بمدينة ميونخ في الصيف" لكنه أكد أن معدل الإصابة في ذلك الوقت سيكون العنصر المحدد لإمكانية حضور الجماهير من عدمه.

كما أعرب رايتر عن إندهاشه من سماح المجر بإقامة مباريات المجموعة التي تحتضنها بودابست رفقة ميونيخ، في حضور السعة الكاملة للجماهير ، مشيرا إلى المجر تصنفها السلطات الألمانية بأنها منطقة ذات معدل إصابات مرتفع.