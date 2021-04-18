بالفيديو.. عناق خاص بين لابورتا وميسي في احتفالات برشلونة بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

احتفالات مثيرة شهدتها غرفة ملابس برشلونة بعد تتويج الفريق الكتالني بلقب كأس ملك إسبانيا موسم (2020 - 2021).

واكتسح برشلونة منافسه أتلتيك بلباو برباعية دون رد في لقاء شهد تألق من الثنائي ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج.

واحتاج لاعبو البلوجرانا لـ 12 دقيقة من أجل تحطيم صمود بلباو بعد تسجيل ميسي (هدفين) إلى جانب جريزمان ودي يونج.

وتعتبر هذه البطولة هيّ الأولى في عهد ولاية خوان لابورتا لرئاسة برشلونة، والأولى أيضًا للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي قاد الفريق الكتالوني مطلع الموسم الحالي، حيث سبق وأن أخفق المدرب في الفوز بلقب السوبر الإسباني بعد الخسارة من بلباو.