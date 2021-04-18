نوير عن احتمال تولي فليك تدريب المنتخب: هذه مسألة تخص الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رد حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم، مانويل نوير، على سؤال حول إمكانية تولي المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، هانزي فليك، تدريب المانشافت خلفا ليواخيم لوف قائلا إن هذا الأمر مسألة تخص قيادة الاتحاد الألماني.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال نوير/35/ قائد وحارس مرمى بايرن ميونخ في رده على سؤال حول ما إذا كان هو شخصيا سيسعد بتولى فليك تدريب المنتخب بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية:" هذه مسألة ليست في يدي، فالمسؤولون هم من سيقررون هذا".

تجدر الإشارة إلى أن فليك/56 عاما/ صار بعد إعلانه أمس السبت اعتزامه الرحيل عن بايرن بحلول نهاية الموسم وإنهاء عقده بشكل مبكر رغم أنه لا يزال ساريا حتى 2023، أقرب المرشحين لخلافة لوف.

ورأى نوير أن هناك أولويات:" أولا يجب أن نهتم بالفوز بالبطولة مع بايرن ثم يجب علينا أن نحقق مع مدربنا يواخيم لوف في المنتخب أفضل شيء في البطولة الأوروبية، ومن ثم فإنه يجب علينا أن نعمل وكل شيء آخر يقرره المسؤولون".

في الوقت نفسه، قال نوير إن إعلان فليك أمس بعد مباراة فولفسبورج اعتزامه الرحيل عن بايرن "أمر محزن للغاية" بالنسبة للفريق البافاري مشيرا إلى ان فليك أصبح "افضل مدرب في العالم" خلال العام ونصف العام التي تولى فيها تدريب بايرن.

وكان بايرن حصد ست بطولات تحت قيادة فليك في تلك الفترة، وصارت البطولة السابعة في حكم المضمونة وذلك بعد فوز بايرن على مضيفه فولفسبورج 3 /2 أمس في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني،حيث وسع الفريق البافاري المتصدر الفارق مع أقرب ملاحقيه لايبزج إلى سبع نقاط.