عزل لاعب ريال مدريد بعد مخالطته أحد المصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ريال مدريد اليوم الأحد، خضوع فيدي فالفيردي لاعب الفريق الإسباني للعزل بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: "يخضع اللاعب فيدي فالفيردي للعزل منذ أمس السبت بعد أن خالط شخص أثبتت إصابته بكورونا، على الرغم من أن مسحة اللاعب جاءت سلبية في جميع الاختبارات التي تم إجراءها".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقاطة وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر.