"شيكابالا يتواجد ومروان مهاجما".. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الأهلي.

ويلعب الزمالك والأهلي، مساء اليوم الأحد، مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: مروان حمدي.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، جمعها من خوض 14 مباراة (حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 3 وخسر في واحدة)، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة جمعها بعد خوض 11 مباراة (حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3).