كيف تتابع مباراة الزمالك والأهلي؟.. الموعد والمعلق والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يشهد اليوم الأحد، مباراة قمة جديدة بين قطبي الكرة المصرية، الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز.

ويلعب الزمالك والأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف، مساء اليوم الأحد، بملعب استاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، وينطلق الاستوديو التحليلي في الساعة السابعة مساء بقيادة الإعلامي سيف زاهر، ومعه في التحليل أحمد حسن وحازم إمام وعماد متعب.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي عبر الصوتية الأولى لقناة "أون تايم سبورتس 1"، بجانب أيمن الكاشف على الصوتية الثانية.

وتقرر أن يتم بث المباراة أيضا عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، ولكن دون استوديو تحليلي، ويتواجد حاتم بطيشة معلقا على الصوتية الأولى، ومؤمن حسن على الصوتية الثانية.

ولمن سيتابع المباراة عبر الإذاعة، فمن المقرر أن يقود محمد المحمودي استوديو إذاعة "أون سبورت" ويتواجد معه في التحليل سامي الشيشيني وهشام حنفي للتحليل، ومحمد الشاذلي معلقا للمباراة، بينما يقود كريم حسن شحاتة استوديو إذاعة الشباب والرياضة بصحبة ثنائي التحليل محمد يوسف وعبدالحليم علي.

وينطلق استوديو قناة النادي الأهلي في الساعة الثامنة مساء، ويقوده أيمن شوقي ويتواجد معه علاء ميهوب وأسامة عرابي وعادل مصطفى وأحمد بلال، للتحليل قبل وبعد المباراة، أما الاستوديو التحليلي لقناة نادي الزمالك فيبدأ في الساعة الثامنة مساء بقيادة خالد الغندور، ويتواجد معه الثلاثي فاروق جعفر وإسماعيل يوسف وجمال حمزة للتحليل قبل وبعد المباراة.