صحيفة إماراتية تتوقع بطل القمة بين الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أظهر استطلاعا للرأي في الإمارات اليوم الأحد أن أغلب الجماهير تتوقع فوز الأهلي على غريمه التاريخي الزمالك في مواجهة قمة الدوري المصري التي تجمع بينهما في وقت لاحق اليوم.

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة "البيان" الإماراتية رشح 49 % من إجمالي المشاركين، الأهلي للفوز على الزمالك في القمة رقم 121 بينهما.

ورشح 42 % من المشاركين، الزمالك للفوز بينما توقع 9 % من المشاركين انتهاء المباراة بالتعادل.

وبحسب نتائج الاستطلاع عبر الموقع الالكتروني لصحيفة "البيان" توقع 50 % من المشاركين فوز الزمالك مقابل توقع 44% فوز الأهلي فيما توقع 6 % انتهاء اللقاء بالتعادل.

ووفقا لاستطلاع الصحيفة الإماراتية عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي توقع 3ر53% من المشاركين فوز الأهلي، فيما توقع 34.6 % فوز الزمالك ورأى 12.1 % من المشاركين أن التعادل سيكون هو سيد الموقف.

جدير بالذكر أن المباراة ستنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز.