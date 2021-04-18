يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الأحد 18-4-2021، لحساب الجولة 31.

يستقبل نادي اتلانتا فريق يوفنتوس على ملعب جيويس، في مباراة نارية وحاسمة بمشوار الفريقين نحو حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المؤكد أن يوفنتوس لم يكن يتخيل نفسه خارج السباق على لقب الدوري الايطالي بعد الجولة 30، ولكن هذا ما حدث بالفعل، حيث يفصله 12 نقطة عن المتصدر “الانتر”، ونقطة عن الوصيف “ميلان”، ونقطة ايضًا عن خصمه اليوم اتلانتا الذي يقبع في المركز الرابع.

ليس هذا فحسب بل أصبح يوفنتوس مهددًا بالخروج من المربع الذهبي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى فريق اتلانتا، في ظل المنافسة الشرسة من قبل “نابولي” الذي يحتل المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

واستبعد مدرب يوفنتوس، نجم الفريق، الأسطورة “كريستيانو رونالدو” من مواجهة اتلانتا اليوم، بسبب معاناته من مشكلة عضلية تعرض لها في المباراة الماضية أمام جنوى، مؤكدًا اعتماده بشكلٍ أساسي على الارجنتيني باولو ديبالا.

وعلى مستوى الأرقام، أقترب اتلانتا من تكرار تفوقه للموسم الثالث تواليًا على يوفنتوس، من حيث تسجيل الأهداف، حيث أحرز لاعبو القديسين 71 هدفًا كأقوى خط هجوم في الدوري الايطالي حتى الآن، مقابل 61 هدفًا للبيانكونيري.

بث مباشر يوفنتوس واتلانتا

تنقل مباراة يوفنتوس واتلانتا على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على قناة بريمير سبورتس 2 الآيرلندية.

ويدير لقاء يوفنتوس واتلانتا الحكم الإيطالي “دانيلي أورساتو”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت الإمارات.

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