يقدم لكم وقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وفولهام في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 18-4-2021، لحساب الجولة 32.

أصبح ارسنال مهددًا بعدم التواجد في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 1995/1996، حيث يقبع في المركز التاسع بجدول الترتيب، وبفارق 7 نقاط عن المركز السابع المؤهل إلى الدوري الأوروبي، و10 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأكمل ارسنال 11 مباراة في الدوري الانجليزي، دون تحقيق انتصارين متتاليين، وسيبحث اليوم عن تحطيم هذا الرقم السلبي بالفوز على ضيفه فولهام في ديربي لندن، بعد فوزه في الجولة الماضية على شيفيلد يونايتد.

في المقابل، تعرض نادي فولهام لأربع هزائم متتالية في الدوري الانجليزي، الأمر الذي يجعله مهددًا بالدخول في أطول سلسلة هزائم متتالية منذ هبوطه في موسم 2018/2019، إذا خسر أمام ارسنال اليوم.

ويتواجد فولهام في منطقة الهبوط وبالتحديد المركز الـ18 وفي رصيده 26 نقطة، ويفصله 7 نقاط عن أولى مراكز منطقة الأمان التي يتواجد فيها فريق “بيرنلي”.

بث مباشر ارسنال وفولهام

وتنقل مباراة ارسنال وفولهام على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي القطري “باسم الزير”، كما تذاع على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

ويدير لقاء ارسنال وفولهام الحكم الإنجليزي “كريج باوسون”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

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