القمة 121.. تفاصيل جلسة موسيماني مع رامي ربيعة وبدر بانون قبل مواجهة الزمالك



الشارقة - اميمة ياسر -

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الثنائي بدر بانون ورامي ربيعة، لاعبا الفريق الأحمر، قبل مواجهة الزمالك ، في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني، الثنائي بدر بانون ورامي ربيعة، بضرورة التركيز خلال مواجهة الزمالك، وعدم السماح للاعبي الفريق الأبيض بالاختراق، وضبط النفس وعدم الاعتراض على القرارات التحكمية، بجانب عدم الاندفاع إلى الأمام والتركيز على النواحي الدفاعية.

مواجهة الزمالك

ويواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك، في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، بالمباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

