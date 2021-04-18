الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يستفيد من غياب ميتشل لاسقاط جاز

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أفاد لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب على أكمل وجه من افتقاد ضيفه يوتا جاز، متصدر المنطقة الغربية والترتيب العام، الى نجمه دونوفان ميتشل بسبب الإصابة لكي يسقطه بعد شوط إضافي 127 115 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتعرض ميتشل لإصابة في كاحله الأيسر خلال الربع الثالث من مباراة الجمعة التي فاز بها جاز على إنديانا بايسرز 119 111، لكن الفحوص أظهرت بأنه يعاني من التواء وحسب وغيابه عن الفريق لن يكون لأكثر من أسبوع.

ولم يكن ميتشل الغائب الوحيد عن فريق المدرب كوين سنايدر، إذ غاب أيضاً لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير ومايك كونلي وديريك فايفورز، في حين يتواصل غياب النجمين ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس عن ليكرز بسبب الإصابة أيضاً.

ولعب الألماني دينيس شرويدر الدور الأساسي في الفوز الخامس والثلاثين لليكرز هذا الموسم، وذلك بتسجيله سلة التعادل في الوقت القاتل من الربع الرابع، فارضاً شوطاً إضافياً هيمن عليه حامل اللقب تماماً بتسجيله 17 نقطة مقابل 5 فقط للضيوف الذين سيحصلون على فرصة الثأر حين يواجهون الفريق ذاته الإثنين في "ستايبلس سنتر" أيضاً.

وسجل شرويدر سلة التعادل قبل ثلاث ثوان على نهاية الربع الرابع، في طريقه لإنهاء اللقاء بـ25 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي حققه كنتافيوس كالدويل بوب في حين كان أندري دروموند الأفضل تسجيلاً في صفوف صاحب الأرض بـ27 نقطة.

وبدا ليكرز في طريقه لحسم اللقاء في وقته الأصلي حين كان متقدماً بفارق 14 نقطة على ضيفه في مستهل الربع الرابع، لكن جاز عاد من بعيد بعدما سجل 18 نقطة مقابل 4 فقط لمضيفه، مقلصاً الفارق الى نقطتين ثم تقدم بثلاثية لجوردن كلاركسون قبل 8,7 ثانية على نهاية الربع.

لكن شرويدر قال كلمته في الوقت القاتل بإدراكه التعادل، ممهداً الطريق بعد ذلك أمام فريقه لالحاق الهزيمة الخامسة عشرة بجاز في 57 مباراة رغم جهود كلاركسون الذي سجل 10 من نقاطه الـ27 في الربع الرابع ضد فريقه السابق، والتركي إرسان إيلياسوفا الذي سجل 20 قبل أن يخرج بالأخطاء الستة في الشوط الإضافي، والأسترالي جو إينغلس الذي سجل 20 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة.

واعتبر إينغلس أن الخسارة مبررة الى حد ما لأن الفريق "يفتقد أربعة لاعبين مهمين جداً. لقد قمنا بعمل جيد جداً لمعظم فترات المباراة. كنا على بعد مجهود دفاعي واحد (في أواخر الربع الرابع خلال محاولة شرويدر) من الفوز بالمباراة".

وفي الجهة المقابلة، كشف مدرب ليكرز فرانك فوغل أنه اضطر "لإجراء تعديلات تكتيكية خلال المباراة أكثر مما فعلنا (في أي مباراة أخرى) طيلة العام من أجل الوقوف في وجه هجومهم".

ورأى أن قدرة فريقه على التعامل مع الوضع بعدما فرط بتقدمه وصولاً الى تخلفه في وقت حاسم اللقاء "من دون أن يهلع، أمر يمكننا البناء عليه مع تقدمنا (في الموسم)".

توقف انتصارات صنز في ملعبه

وأوقف سان أنتونيو سبيرز مسلسل انتصارات فينيكس صنز في ملعبه عند 10 مباريات متتالية، وذلك بالفوز عليه 111 85 بفضل جهود رودي غاي (19 نقطة) ودرو يوبانكس (13 نقطة مع 13 متابعة) ورغم غياب نجمه الأبرز ديمار ديروزن.

وسيطر سبيرز تماماً على مواجهته مع الفريق الذي فرض نفسه مفاجأة هذا الموسم، وألحق به الهزيمة السادسة عشرة في 56 مباراة والأولى في ملعبه منذ 18 آذار/مارس حين خسر أمام مينيسوتا تمبروولفز 119 123.

ويدخل فينيكس الآن في فترة صعبة جداً، إذ يخوض 12 من مبارياته الـ16 الأخيرة في الموسم المنتظم خارج ملعبه، ما يجعله مهدداً بالتنازل عن وصافة المنطقة الغربية، لاسيما أنه مطارد من قبل فرق مثل لوس أنجليس كليبرز وجار الأخير ليكرز.

ورغم تألق نجمه ستيفن كوري الذي وصل الى الـ32 نقطة أو أكثر للمباراة العاشرة توالياً بتسجيله 47، خسر غولدن ستايت ووريرز مباراته مع مضيفه بوسطن سلتيكس 114 119 بعدما عجز عن الحد من خطورة جايسون تايتوم الذي دك سلته بـ44 نقطة.

ولعب كمبا ووكر دوراً حاسماً في الفوز السادس توالياً لسلتيكس، وذلك بتسجيله ثلاثية في آخر 24 ثانية من اللقاء ما وجه ضربة قاضية لآمال الضيوف بفوز خامس توالياً.

ورأى تايتوم أن ما يقدمه سلتيكس في الآونة الأخيرة ناجم "عن مساهمة الجميع. هذا ما يحتاجه الأمر للفوز بالمباريات. سنكون على ما يرام".

ويحتل سلتيكس حالياً المركز الرابع في المنطقة الشرقية بـ31 فوزاً مقابل 26 هزيمة، خلف ميلووكي باكس الثالث (35 21) الذي سقط على أرضه أمام ممفيس غريزليز 115 128 رغم تجاوز لاعبيه الخمسة الأساسيين حاجز الـ15 نقطة، وعلى رأسهم النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (28 نقطة مع 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة).