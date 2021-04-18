شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 9 أهداف تزين السجل التهديفي لحسام حسن في مباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة لحسام حسن، عميد الكرة المصرية، يعتبر حسام حسن، هو الهداف التاريخي لمباراة القمة في مسابقة الدوري بإحرازه 9 أهداف في شباك القطبين بواقع 5 أهداف مع الأهلي و4 أهداف مع الزمالك.

لعب حسام حسن مع الأهلي 300 مباراة وسجل 142 هدفا في جميع المسابقات، منها 234 مباراة في الدوري وسجل 109 هدفا ويعد الهداف التاريخي للأهلي في المسابقة المحلية مع الأسطورة محمود الخطيب.

حقق مع الأهلي 11 بطولة دوري ممتاز و 4 كأس مصر و بطولة دوري أبطال أفريقيا "مرة واحدة" و 4 بطولات أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، و بطولة أفرو آسيوية "مرة واحدة" و البطولة العربية للأندية أبطال الدوري "مرة واحدة" والبطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس "مرة واحدة" وكأس السوبر العربي "مرتين".

أما مع الزمالك، لعب حسام حسن مع الزمالك 107 مباراة وسجل 54 هدفا، وفي الدوري المصري لعب 61 مباراة وسجل 38 هدفا، في كأس مصر لعب 7 مباريات وسجل هدفين وفي كأس السوبر المصري لعب 3 مباريات وسجل هدفا، في البطولات الافريقية لعب 23 مباراة وسجل 10 هدفا و في البطولات العربية لعب 13 مباراة وسجل 3 أهداف.

توج العميد مع الزمالك ب3 بطولات دوري ممتاز و بطولة واحدة كأس مصر وبطولتين سوبر محلي، و بطولة دوري أبطال أفريقيا "مرة واحدة" وكأس السوبر الافريقي "مرة واحدة" و البطولة العربية "مرة واحدة".