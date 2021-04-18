شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن وائل يتأهل لدور الـ 16 ببطولة إسبانيا المفتوحة للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبد الرحمن وائل لاعب منتخب التايكوندو فى التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة إسبانيا المفتوحة، بعد التغلب على منافسه الإسبانى 6 \ 5 فى دور الـ 32 من البطولة.

وتضم بعثة المنتخب كل من نور حسين وسيف عيسي وعبد الرحمن وائل، ومعهم المدرب المكسيكي أوسكار سالازار و محمد مجدي مدربا.

وتغيب هداية ملاك عن المشاركة في البطولة مع المنتخب بسبب الإصابة التى تعانى منها مؤخرا.

وتأتي المشاركة فى البطولة في إطار خطة الاتحاد المصري للتايكوندو للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وهي ثالث بطولة يشارك فيها المنتخب الأولمبي بعد بطولتي تركيا وبلغاريا الشهر الماضي.

وتأهل من التايكوندو 4 لاعبين وهم هداية ملاك ونور حسين وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل.