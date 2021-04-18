شكرا لقرائتكم خبر عن جنش "تميمة حظ" الزمالك أمام الأهلى.. الحارس لا يعرف الهزيمة بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الكرة المصرية التاسعة والنصف مساء الأحد، لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع فى مسابقة الدوري المصري.

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة جنش لحراسة العرين الأبيض من جديدة في مباراة القمة بعد غيابه عن مواجهة حرس الحدود في كأس مصر، وتواجد أبو جبل على مقاعد البدلاء.

ورجح كارتيرون كفة جنش على أبو جبل، حيث لم يخسر جنش مطلقا أمام الأهلي خلال 4 مواجهات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد واستقبلت شباكه هدفا واحدا من ركلة جزاء.

وتأمل جماهير الزمالك في تحقيق الفوز على الأهلى لتعويض خسارة الزمالك لنهائي القرن الأفريقي أمام الأهلي، خاصة أن قمة الأحد هى أول مباراة تجمع الطرفين عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.