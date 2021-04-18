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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العرب قمة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها، لاسيما أن الجميع يعتبر الكلاسيكو بطولة خاصة لجماهير الناديين.

ويستعرض " الخليج 365 50 معلومة لا تفوتك عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الليلة:

1_تأسس الأهلي عام 1907 والزمالك 1911 وهما الناديان الوحيدان اللذان خاضا كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948.

2_الأهلي الأكثر تتويجاً بدرع الدوري برصيد 42 لقباً والزمالك صاحب المركز الثاني بـ 12 تتويجاً.

3_ 120 مواجهة جمعت الاهلى والزمالك في مسابقة الدوري على مدار 73 سنة.

4_تعادل الفريقان (2 – 2) في أول لقاء قمة بينهما في الدوري بالجولة الثامنة بتاريخ 10 ديسمبر 1948.

5_ حقق الأهلي 45 فوزاً مقابل 27 للزمالك وتعادلا 48 مرة .

6_ أحرز الأهلي 143 هدفاً في مرمى الزمالك عبر 66 لاعباً أخرهم ياسر إبراهيم في القمة 119 بالإضافة لأربعة أهداف اعتبارية.

7_ سجل الزمالك 103 هدفاً في شباك الأهلي عن طريق 58 لاعباً أخرهم أسامة فيصل في القمة 119.

8_ سجل سعد رستم أول هدف للزمالك في لقاء القمة الأول عام 1948.

9_أحرز أحمد مكاوي أول هدف للأهلي في شباك الزمالك في نفس اللقاء.

10_ أول انتصار للأهلي على الزمالك في الدوري كان (2 – 0) بتوقيع فتحي خطاب و"توتو" في القمة الثالثة عام 1949.

11_حقق الزمالك أول فوز في القمة الثانية عام 1949 أيضا بهدف يونس مرعي.

12_سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية في (الكلاسيكو) الثامن الذي انتهى بالتعادل (2 – 2).

13_أحرز سيد عطية " توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) في لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

14_ خالد بيبو لاعب الأهلي كان الوحيد الذي أحرز رباعية في القمة رقم 89 عام 2002.

15_سيد الضظوي أول من أحرز هدف من ركلة جزاء في القمة رقم 15 عام 1956

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16_الثنائي سيد عطية "توتو" ومحمد أبو تريكة تصدرا هدافي الأهلي في لقاءات القمة برصيد 7 أهداف.

17_ الثنائي علاء الحامولي وخليل قدري تزعما هدافي الزمالك في مواجهات الأهلي برصيد 5 أهداف لكلاً منهما.

18_ حقق الأهلي أكبر فوز في "الكلاسيكو" رقم 89 بنتيجة (6 – 1) عام 2002.

19_ حلمي أبو المعاطي لاعب الأهلي حصل على أول ورقة حمراء في القمة 14 عام 1965

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20 _أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك كان أخر الحاصلين على الورقة الحمراء في الكلاسيكو 118 .

21_ محمود الخطيب وحسام حسن على رأس قائمة هدافي الأهلي في الدوري برصيد 109 هدفاً لكلاً منهما.

22_ عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك في الدوري برصيد 83 هدفاً.

23_ حصل لاعبو الأهلي على 19 بطاقة حمراء في لقاءات القمة مقابل 15 للزمالك.

24_ أسرع حالتي طرد في لقاءات القمة كانتا من نصيب نبيل محمود وأيمن عبد العزيز لاعبا الزمالك في القمتين 72 سنة 1993 والـ 83 سنة 1999.

25_ نتيجة التعادل السلبي الأكثر تكراراً في القمة برصيد 21 مرة أخرها في الدور الأول الموسم قبل الماضي.

26_ السوداني عمر النور لاعب الزمالك السابق يتزعم الهدافين الأجانب في لقاءات القمة برصيد 4 أهداف ثم الأنجولي أمادو فلافيو لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف.

27_اليمني على محسن أول لاعب أجنبي يسجل في الكلاسيكو عام 1961.-

28_ أحرز الأهلي 12 هدفاً عن طريق نجومه الأجانب أخرهم الثنائي العربي وليد أزارو (المغرب) وعلي معلول (تونس) في القمتين 115 عام 2018 و الـ 118 سنة 2019

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29_ سجل نجوم الزمالك من العرب والأفارقة 12 هدفاً في مرمى الأهلي كان أخرها للكونغولي كابونجو كاسونجو في القمة 16 سنة 2018.

30_ 70 حكماً أجنبياً أداروا لقاءات القمة منذ 1955 من 23 جنسية أجنبية لدول أوربية وعربية وأفريقية.

31_ الإنجليزي ماكميلان أول حكم أجنبي يدير لقاءات القمة عام 1988 والحكم الكرواتى أيفان بيبك أخر حكم أدار القمة 120 في الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.

32_ الحكام الإيطاليين الأكثر حضوراً في (الكلاسيكو) حيث أداروا 19 مباراة كان أخرها لـ دافيدي ماسا في القمة 115 سنة 2018.

33_ محمد الحنفي أخر حكم مصري أدار القمة 116 عام 2018 وتفوق الزمالك (2 -1).

34_ خمس حكام عرب أداروا القمة من المغرب وتونس وسوريا والإمارات والأوغندي تشالز ماسيمبي الحكم الأفريقي الوحيد الذي أدار أحد لقاءات القمة عام 1994

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35_ السوري جمال الشريف الحكم العربي الوحيد الذي أدار لقائي قمة والمغربي عبد الرحيم العرجون طرد 3 لاعبين في القمة 74 عام 1994

36_الحكم التركي مصطفي شولجو احتسب 3 ركلات جزاء في القمة 1994.-

37_ خاض الأهلي 11 مباراة هذا الموسم ، فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، ويتبقى للأهلي 6 مباريات وهي، أسوان والزمالك وسموحة وإنبي والمصري والجونة.

38_ خاض الزمالك 14 مباراة بزيادة 3 لقاءات عن غريمه التقليدي بالدوري، فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ويتبقى للفريق الأبيض 3 مباريات أمام، الأهلي، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

39_ حال فوز الأهلي في الثلاث مباريات المؤجلة سيرفع رصيده إلى 36 نقطة ويتقدم وقتها على الزمالك بعد التساوي في عدد المباريات التي تم لعبها.

40_ مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول لدوري الموسم الماضى شهدت غياب الفارس الأبيض بسبب تعذر وصول حافلة الفريق لأرض استاد القاهرة، لتحتسب نقاط المباراة للقلعة الحمراء وتم خصم ثلاثة نقاط أخرى بنهاية الموسم .

41_ مباراة الاهلى والزمالك في الدور الثانى لدوري الموسم الماضى أقيمت في 22 أغسطس 2020 وانتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف ، سجل ثلاثية الزمالك أحمد السيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل وسجل هدف الاهلى ياسر إبراهيم.

42_ أخر مباراة جمعت الاهلى والزمالك كانت في 27 نوفمبر 2020 في نهائي القرن الشهير وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ، سجل ثنائية الاهلى عمرو السولية ومجدى أفشة وسجل هدف الزمالك شيكابالا ليتوج المارد الأحمر بطلا لقارة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه في أول نهائي قارى يجمع فريقين من قارة أفريقيا.

43_ 4مباريات لم تكتمل بين الأهلي والزمالك خلال تاريخ مواجهاتهما السابقة بالدورى الممتاز، مواسم (1965- 1966)، (1970-1971)، (1995-1996)، (1998 – 1999).

44_ لعب العديد من اللاعبين للفريقين "الأهلي والزمالك" أبرزهم: رضا عبد العال - جمال عبد الحميد - حسام وإبراهيم حسن - إبراهيم سعيد - عصام الحضري - أحمد حسن - طارق السعيد - مؤمن زكريا - صبري رحيل – دومينيك – حسين ياسر المحمدى – جمال حمزة.

45_ شهدت مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك 6 أهداف عكسية فى مختلف البطولات، وسجل لاعبو الزمالك فى شباكهم 3 أهداف (حسن الفار "هدفين"، أحمد توفيق)، كما سجل لاعبو الأهلي فى شباكهم 3 أهداف (حسين الفار – إبراهيم الكبير – محمد عامر).

46_ تقابل الاهلى والزمالك 59 مرة في الدور الأول بالدوري، آخرها مباراة الموسم الماضي، التي انسحب فيها الأبيض، وتم احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأهلي ، وفاز الأحمر في مباريات الدور الأول على الزمالك، 23 مرة مقابل 8 مرات للأبيض، والتعادل كان حاضرًا في 28 مباراة، وسجل الأهلي 71 هدفًا مقابل 42 هدفًا للزمالك.

47_ خاض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى مباراتين ضد الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك، وفاز فى لقاء وخسر الآخر وذلك حينما قاد موسيمانى صن دوانز الجنوب أفريقى للفوز على مازيمبى الكونغولى بقيادة كارتيرون بهدف دون رد في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا موسم 2014- 2015 ، وفى مباراة العودة نجح كارتيرون في الفوز على موسيمانى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

48_ خاض كارتيرون 4 مباريات سابقة ضد الأهلى فاز في ثلاثة منها وخسر لقاء وحيدا، وسجلت أندية المدرب الفرنسي تسعة أهداف واستقبلت 6 أهداف من المارد الأحمر.

49_ مجموع مواجهات موسيماني صاحب الـ56 عامًا ضد الزمالك 5 مباريات، فاز في 4 وخسر في لقاء سواء مع الاهلى أو صن دوانز ، جمع موسيماني في تاريخه لقبين لدوري الأبطال، كانا على حساب الزمالك مع صن داونز في 2016 وخلال تدريبه للأهلي في 2020.

50_ خاض الأهلى والزمالك 12 مباراة في أيام الأحد منذ مطلع الألفية، لم يحقق الزمالك الفوز في أياً منها بينما فاز الأهلي في 9 منها بالإضافة إلى مباراة حسمها بركلات الترجيح في نهائي السوبر المصري موسم 2014-2015، فيما تعادل الفريقان في مباراتين فقط.