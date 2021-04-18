شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت الوردانى: تمت إقالتى من الإسماعيلى بقرار مجلس الإدارة.. ولن أدخل فى نزاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المهندس مدحت الوردانى، عضو اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، عن كواليس إعلان مجلس إدارة النادى الأصفر قرار اعفاؤه من منصبه، وقال مدحت الوردانى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " لم اعتذر عن الاستمرار فى اللجنة الفنية للإسماعيلى، أنا بلغت باعفائى من المنصب فى التاسعة مساء أمس، هذا قرار من مجلس الإدارة، ولم أتحدث مع على أبو جريشة وعماد سليمان فى هذا الشأن حتى الآن".

ويضيف مدحت الوردانى: "ليس هناك علاقة تعامل بين اللجنة الفنية ومجلس الإدارة، وهذا المنصب تكليف من على أبو جريشة بالاعتماد على شخصى أنا وعماد سليمان لإنقاذ النادى، ولو كان استشرنى قبل اختيارى كنت هقوله بلاش ترمينى فى النار بس وافقت حتى لا أحرج على أبو جريشة ولرغبتى فى خدمة الإسماعيلى ولكن ليس غصب عن مسئوليه".

وأكمل الوردانى: "على أبو جريشة صديق عمرى منذ 60 عاماً، ولا أعلم قراره بعد قرار المجلس بإعفائى، وأعلم أن أبو جريشة يحمل مهمة ثقيلة فوق عاتقه ويريد وصول النادى الإسماعيلى لبر الأمان بأى شكل، وأنا لن أفرض نفسى على أحد، أنا تحت أمر الإسماعيلى ولكن لن أدخل فى نزاعات لا فائدة منها".

يستعد الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها الأول من مايو المقبل، على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز،.

وحدد إيهاب جلال، شروط الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.