شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نثق فى حكام مباراة القمة وعقوبة الخطأ الإيقاف 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، ثقتهم فى طاقم الحكام الذى يدير مباراة القمة الليلة بين الأهلي والزمالك بالدورى العام بقيادة الحكم الدولى محمود البنا، وأوضح مسئولو الجبلاية، أن لقاء الدور الثاني في بطولة الدوري سيكون بحكام مصريين أيضا.

وكشف مسئولو اللجنة، عن أن جميع أعضاء الطاقم سواء حكم الساحة أو المساعدين أو محمود عاشور ومحمد عادل حكما تقنية الفيديو حكام كبار، خاصة ثنائى الفار لأن وجودهما سيقلل من الأخطاء.

وأوضح مسئولو لجنة الحكام، أنه لا يوجد حكم يتعمد الخطأ في أي مباراة وإذا كانت اللعبة واضحة والحكم يتخذ عكسها فهو بذلك يدمر نفسه، وواصل مسئولو اللجنة: "إذا كان الخطأ بهذا الشكل وواضح من الحكم يتم عقابه لمدة 6 أسابيع".

ورصدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مكافأة خاصة للحكم محمود البنا ومعاونيه فى مباراة القمة اليوم بين الأهلى والزمالك حال ظهورهم بمستوى مميز، والخروج بالمباراة لبر الأمان دون أزمات.

وترغب اللجنة التى تدير اتحاد الكرة فى تحفيز طاقم الحكام المصرى الذى تم اختياره للقاء المرتقب، لذا طالبتهم بالتركيز طوال الـ90 دقيقة فى المباراة والعمل على احتواء لاعبى الفريق بعيدا عن الشد العصبى والخروج للمباراة لبر الأمان.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالى، محمود البنا "حكم ساحة"، محمود أبو الرجال "مساعد حكم"، أحمد توفيق طلب "مساعد حكم"، محمد معروف "حكم رابع" محمد عادل "حكم فيديو" محمود عاشور "حكم مساعد فيديو".