شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. موسيمانى و كارتيرون "صراع جنوب أفريقى فرنسى" فى القمة 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة الدورى المصرى الممتاز القمة رقم 121 المرتقبة بين فريقى الأهلي والزمالك، والمحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع فى مسابقة الدوري المصري.

وتشهد القمة رقم 121 صراع آخر على القيادة الفنية بين المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون والجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، حيث يطمح كلاهما فى حصد الثلاث نقاط، خاصة أن نادى الزمالك يحتل صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن، حيث يطمح كارتيرون فى مواصلة صدارة الترتيب، بينما يسعى موسيمانى إلى تحسين الترتيب.

ويأمل كارتيرون في استغلال الغيابات الكثيرة، التي يعانى منها الأهلى لحسم المواجهة لصالحه، ومواصلة صدارة الدورى، في حين يسعى موسيمانى لخطف المباراة للاقتراب من قمة الجدول ومواصلة تحقيق النتائج المميزة في الدورى والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم.

ويرصد الخليج 365 لقطات للثنائي موسيمانى و كارتيرون فى الصور التالية: