شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتسلح بـ6 أوراق مميزة لحسم القمة 121 أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة صعبة أمام الأهلى مساء اليوم الأحد ، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري.

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن.

ويدخل الزمالك المباراة مكتمل الصفوف بعدما عاد أكثر من لاعب للمشاركة في المباريات بعد التعافى من الإصابة التي لحقت بهم، وهو ما يمنح المدرب الفرنسي العديد من الحلول في تشكيل الزمالك أمام الأهلى.

ويتسلح كارتيرون بجاهزية 6 لاعبين في قيادة الفريق الأبيض في إسقاط الأهلى لأول مرة في الدورى هذا الموسم، ويأتي في مقدمتهم المغربى أشرف بن شرقى الذى غاب عن مواجهة الأبيض أمام حرس الحدود، بالإضافة إلى شيكابالا الذى يعيش أفضل أوقاته منذ فترة، وكذلك أوباما الذى لا يتوقف عن التسجيل وينافس على هداف الدورى.

كما يعتمد كارتيرون على عودة طارق حامد بجانب فرجانى ساسى في وسط الزمالك اللذين يمنحان الأبيض قوة كبيرة في وسط الملعب والذى يعد من أهم المراكز التي تمنح الفريق الأفضلية في المباريات، والذى يأمل كارتيرون أن يكونا في مستواهما لحرمان الأهلى من أهم لاعبيه وهو محمد مجدى قفشة.

ويعد التونسى سيف الدين الجزيرى أحد أهم الأوراق التي سيعتمد عليها الفرنسي في إسقاط الأهلى، خاصة أن اللاعب قدم مستوى كبيرا مع منتخب تونس في الفترة الماضية، ويأمل في قيادة هجوم الزمالك لهز شباك الأحمر.