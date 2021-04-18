شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى قمة الدورى الليلة.. وتحدى خاص بين موسيمانى وكارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية قمة غاية فى الأهمية الليلة، عندما يلتقى الأهلى مع الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، فى مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وما يزيد من أهمية القمة هى أنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدورى للموسم الحالى، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز فى كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

واستعد فريق الأهلي جيدا لموقعة القمة 121 من خلال الدخول فى معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة ودراسة المنافس جيدا وحرص الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى على تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا من أجل الفوز فى القمة وتأمين صدارة الدورى والثأر للهزيمة من الزمالك فى آخر قمة بالدورى، وكذلك بضرورة التركيز طوال الـ90 والتمركز والانتشار الجيد داخل الملعب وعدم ترك المساحات للاعبى الخصم.

وقام موسيمانى ومعاونيه بدراسة أسلوب لعب الزمالك فى آخر 5 مباريات خاضها الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون للتعرف على أسلوب لعبه فى التحضير والاستحواذ على الكرة والاختراق، وحذر موسيمانى لاعبيه من ترك المساحات لاسيما أن كارتيرون يفضل أن يكون رد الفعل دائما من خلال منح الاستحواذ للخصم على أن يعتمد على الكرات المرتدة فى تهديد مرمى المنافسين، من خلال استغلال سرعات لاعبيه مثل أشرف بن شرقى وشيكابالا ويوسف أوباما.

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة غلق المساحات على الجناحين خاصة بن شرقى وشيكابالا، واللذين يجيدان اللعب فى المساحات ويهددان مرمى الخصم، كما حرص موسيمانى على متابعة آخر قمة لعبها الأهلى ضد الزمالك تحت قيادة كارتيرون، للتعرف على الأسلوب الذى يتبعه كارتيرون فى اللعب على مفاتيح لعب الأهلى وطريقته فى الدفاع ونقل الكرة من الخلف للأمام، خاصة الكرة الطولية المرسلة فى ظهر دفاع الأهلي.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلى القمة مكون من، على لطفى فى حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامى ربيعة وأيمن أشرف فى الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات "طاهر محمد" فى الوسط ومحمد شريف ومروان محسن فى الهجوم.

على الجانب الآخر، وفى المعسكر الأبيض شهدت الساعات الأخيرة قبل القمة جلسة بين كارتيرون مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لمنحة بعض التعليمات الفنية والنفسية، والتأكيد على أهمية دوره فى القمة سواء داخل الملعب حال المشاركة أساسيا أو دوره القيادى فى لم شمل الفريق، وأكد المدرب الفرنسى للفهد الأسمر أنه يعلم كم الضغوط التى يواجها اللاعب فى مباريات الأهلى، وطالبه بعدم التركيز فى أى شيء إلا الملعب لرغبته فى الحفاظ على تركيزه الذهنى والنفسى لمنح التفوق للزمالك خاصة أنه بيعول عليه الكثير فى المباراة سواء بدء بشكل أساسى أو يكون أحد الأسلحة الهجومية على مقاعد البدلاء.

وقام جهاز الزمالك بدراسة نقاط القوة والضعف بالأهلى بعد الحصول على بعض المباريات الخاصة بالفريق الأحمر الأخيرة سواء فى الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، لدراسة طريقة لعب الفريق وتحديد كيفية إيقاف مفاتيحه الهجومية، والوقوف على نقاط القوة والضعف.

وشدد الجهاز الفنى للزمالك فى اجتماعه الأخير باللاعبين على أهمية تحقيق الفوز من أجل استمرار مزاحمة الأهلى فى الصراع على صدارة الدورى، ووجه لهم كارتيرون رسالة بأن الفوز على الأهلى يساوى 6 نقاط.

على الصعيد الفنى يغيب عن صفوف الزمالك فى القمة إمام عاشور وأحمد عيد بسبب الإيقاف على خلفية مباراة القمة الخاصة بفريق الناشئين فى حين أنه تم التأكد من جاهزية مروان حمدى بعد أن عانى بعض الشيء من آلام فى القدم لكن لم تعوقه عن المشاركة فى التدريبات بشكل طبيعى ولم تؤثر على جاهزيته من الناحية الفنية لمباراة القمة، وهناك منافسة قوية بين مروان وسيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم الفريق فى مباراة الأهلى وخلت قائمة الزمالك من أى اصابات، بجانب سلبية مسحة تحليل كورونا الخاصة بالفريق التى خضعوا لها فى تدريبات الجمعة.

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكون من محمود عبد الرحيم "جنش" فى حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى ومحمود الونش ومحمود علاء وحازم إمام وطارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف إبراهيم "أوباما" والمفاضلة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى أو مروان حمدي.