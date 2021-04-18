الأهلي 10-3 الزمالك .. تعرف على غيابات القطبين الرسمية في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف الأهلي والزمالك عن قائمتها لمباراة القمة المنتظر أن تقام في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد في الجولة المؤجلة من الأسبوع الرايع من بطولة الدوري والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وبعد خوض جولاتهما الأفريقية التي انتهت بصعوج الأهلي لدور الثمانية وخروج الزمالك من دور المجموعات يعود الغريمين إلي المعترك المحلي بعد خوض دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويعاني الأهلي من غيابات بالجملة في صفوف للإصابات العضلية أو عدم الجاهزية الفنية أو بسبب فيروس كورونا المستجد أدت إلي غياب خط دفاعه بالكامل بالإضافة إلي حارسه ومتوسط ميدانه الأساسي وواحد من أهم لاعبيه ليتأكد غياب 10 لاعبين عن مواجهة القمة منهم 6 أساسيين.

وغياب الحارس محمد الشناوي بسبب الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلي ياسر إبراهيم قلب الدفاع الأساسي وبطل مواجهة المريخ السوداني ومحمود متولي قلب الدفاع الذي أنهى لتوه برنامجه العلاجي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي، والظهيرين الأساسين، على معلول النجم التونسي والظهير الأيسر وبديله محمود وحيد بالإضافة إلي محمد هاني على الجانب الأيمن.

وفي وسط الملعب أنضم حمدي فتحي مسمار موسيماني الأساسي إلى الثنائي الغائب الحاضر محمد محمود وكريم نيدفيد ليغيب الثلاثي عن المباراة رغم تعافي الأخيرين من الإصابة وفي الهجوم يغيب المتألق النيجيري الأساسي جونيور أجايي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية .

وفي الزمالك يبدو الوضع أفضل بكثير من الأهلي حيث تقتصر الغايابات على الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد اللذان خرجا من حسابات المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون منذ عودته وتعرضا للعقاب بالنزول إلى فريق الشباب فيما الغائب الثالث هو محمد أشرف "روقة".