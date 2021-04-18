تشكيل الأهلي المتوقع.. كيف يعوض موسيماني الغيابات أمام الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الزمالك.

ويلعب الزمالك والأهلي مساء اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني الأهلي من غياب 10 لاعبين أمام الزمالك وهم محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني، جونيور أجايي، كريم نيدفيد، حمدي فتحي ومحمد محمود.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - بدر بانون - أحمد رمضان "بيكهام".

الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية.

الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.