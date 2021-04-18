الزمالك يتحدى الأهلي بحثًا عن ثأر إفريقي بصافرة محلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي مدني:

يستضيف الزمالك شقيقه الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري we المصري، والتي تقام اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

حين يحل الأهلي حامل لقب البطولة في نسختها الماضية ضيفًا على الزمالك في أحد مؤجلاته ضمن مسابقة الدوري، سيكون لديه آمال في الفوز لتحسين مركزه المتأخر بسبب كثرة مبارياته المؤجلة.

وفي الجانب الأخر، يستقبل الزمالك منافسه اللدود على مدار عُقود طويلة، أملًا في ثأر يبحث عنه منذ 27 نوفمبر الماضي، حين خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا على نفس الملعب استاد القاهرة، في مباراة وصفت إعلاميًا بأنها نهائي القرن.

على مستوى النقاط، يمتلك الزمالك وصيف البطولة الماضية 33 نقطة جمعها من 14 مباراة خاضها الفريق في الدوري، ويحتل المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة، وفي الجانب الأخر لدى الأهلي 27 نقطة من 11 مباراة، ويحتل المركز الرابع.

ويدخل الزمالك وهو شبه مكتمل الصفوف إلا من لاعبه الشاب إمام عاشور الذي تعرض للإيقاف من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي الجانب الأخر يعاني الأهلي كثيرًا بسبب الغيابات في صفوف الفريق حيث يفتقد، محمد الشناوي، علي معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، محمود وحيد، جونيور أجايى، وعدم وضوح موقف لاعبين أخرين مثل وليد سليمان، أكرم توفيق، وياسر إبراهيم.

وتقام المباراة بطاقم تحكيم مصري بالكامل على غير المعتاد بين الفريقين، حيث يدير محمود البنا اللقاء، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم الرافض لفكرة إقامة مباراة القمة بحكام أجانب.

ودخل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك معسكر ليلة المباراة بقائمة تضم؛ محمود جنش، محمد أبو جبل؛ حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، عبدالله جمعة؛ طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بنشرقي؛ حميد أحداد، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري.

أما الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فقد رفض الإعلان عن قائمة للفريق قبل المباراة، واكتفى بوجود كافة العناصر اللائقة من الناحية الطبية في معسكر مغلق عقب لقاء الكأس الأخير.

بطاقة المباراة

الزمالك ضد الأهلي

البطولة: دوري we المصري

المرحلة: الجولة الرابعة (مؤجلة)

التوقيت: التاسعة والنصف