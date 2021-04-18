مصدر يكشف أن الحمل يجبر ميجان على متابعة جنازة الأمير فيليب من أمريكا

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

قال مصدر مطلع إن ميجان، زوجة الأمير البريطاني هاري، تابعت جنازة الأمير فيليب من منزلها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، السبت.



وجاء ذلك بعدما نصحها طبيبها بعدم السفر وهي حبلى.

وسار هاري في الموكب خلف نعش جده الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، وذلك مع أعضاء آخرين بالعائلة الملكية يتقدمهم والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام، وفقا للعين.

وأقيمت مراسم الجنازة بكنيسة سان جورج حيث تزوج هاري وميجان في 2018 وتعد أول مناسبة يلتقي فيه الأمير البريطاني بأفراد عائلته منذ المقابلة المدوية التي أجراها الزوجان مع أوبرا وينفري في مارس/آذار.