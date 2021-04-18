رئيس نادي برشلونة يتحدث مجددا عن مستقبل قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، مجددا عن مستقبل قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك عقب التتويج بكأس ملك إسبانيا.



ويمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي، وتحيط حالة من الغموض بموقفه من توقيع عقد جديد، بعدما كان على أعتاب الرحيل بالفعل في الصيف الماضي.

وعقب فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 4-0 في نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء السبت، قال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كان اللاعبين بحاجة لهذا اللقب، نحن سعداء لما حققه هؤلاء اللاعبون والجهاز الفني".

وواصل: "سنفعل كل ما في وسعنا لجعل ميسي يبقى، لكن أيضا في حدود إمكانياتنا، واليوم رأينا أنه مدعوم بفريق رائع، ولعبوا بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "ميسي متجذر بعمق في برشلونة. أنا مقتنع بأنه يريد البقاء، سنبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك، إنه أفضل لاعب في العالم".

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من تصريح لابورتا عن مستقبل ميسي، حيث قال فيه إن كل شيء يسير في الطريق الصحيح، بالتزامن مع ما نشرته تقارير إعلامية إسبانية بخصوص تقديم النادي الكتالوني عرضا للنجم الأرجنتيني صاحب الـ33 عاما.

وعن وضع المدرب رونالد كومان قال رئيس برشلونة: "كومان وجهازه الفني يبليان بلاء حسنا، أنا سعيد من أجلهم".

وأتم: "أتمنى أن يكون هذا اللقب بداية لسلسلة من النجاحات والتتويجات في مختلف البطولات".