شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في مختلف البطولات.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 أبريل والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يشهد اليوم الأحد 18 أبريل/نيسان، العديد من المباريات المرتقبة في مختلف البطولات، العربية والقارية والأوروبية.



موعد مباراة الأهلي والدحيل والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقان في قمة الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر منصة GSA live وقناة Sport 1 Ukraine.

موعد مباراة شباب الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الفريقين في المجموعة الأولى، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر منصة GSA live وقناة Sport 2 Ukraine.

موعد مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي، في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، وكذلك beIN Sports HD 1 English.

موعد مباراة أرسنال وفولهام والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقان على ملعب الإمارات، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الثالثة والنصف عصرا.

وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً على ملعب أولد ترافورد.

وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، عقب انتهاء مباراة أرسنال وفولهام.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر بث المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2 English.

موعد مباراة خيتافي وريال مدريد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الجولة ذاتها، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم بث اللقاء عبر قناتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports 1 HD Premium.

خيتافي ضد ريال مدريد

موعد مباراة ميلان وجنوى والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقان على ملعب سان سيرو في الواحدة والنصف ظهرا، في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

ويتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

موعد مباراة أتالانتا ويوفنتوس والقنوات الناقلة

تقام المباراة المرتقبة بين الفريقين في الرابعة عصرا، على ملعب جيويس.

وسيتم نقل مجريات المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

موعد مباراة نابولي وإنتر ميلان والقنوات الناقلة

قمة الجولة في الكالتشيو، تقام على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، وتنطلق في العاشرة إلا ربع مساءً.

وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

موعد مباراة الزمالك والأهلي والقنوات الناقلة

يلتقي قطبا الكرة المصرية على استاد القاهرة الدولي، في تمام العاشرة والنصف مساءً.

اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدوري المصري، يتم بثه عبر قناة أون تايم سبورتس.

موعد مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقان في قمة الجولة 19 من الدوري التونسي، على ملعب الطيب المهيري، في تمام الثالثة والنصف عصرا.

وتبث مجريات المباراة عبر قناة Television Tunisienne 1.

موعد مباراة الترجي وشبيبة القيروان والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة خلال نفس التوقيت أيضا، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

وتبث مجريات المباراة عبر قناة Television Tunisienne 2.