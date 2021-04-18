شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. عبد الخالق البنا بطل التجديف بدأ اللعبة منذ 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف.

نجح البنا فى التأهل إلى دورة الالعاب الأولمبية، بعد التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب.

عبد الخالق البنا مواليد عام 1988، بدأ ممارسة اللعبة عام 2008 فى نادى طلائع الجيش، وما زال يمارس التجديف به.

حقق البنا الكثير من البطولات، منها 4 ألقاب فى البطولات الأفريقية و5 ألقاب عربية على التوالي، بالإضافة إلى حصده المركز الرابع بدورة البحر متوسط والمركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة إيطاليا الدولية.

وشارك عبد الخالق البنا فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، واحتل المركز العاشر، بالإضافة إلى أنه شارك في أكثر من بطولة عالم.