شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. "البديل" عمرو بركات يقود الأهلي لإقصاء نصر حسين داي من البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو بركات لاعب الاهلي السابق، في تسجيل هدف الفوز للفريق الأحمر أمام نصر حسين داى الجزائري خلال يوليو عام 2017 ، في الوقت القاتل من عمر المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بالبطولة العربية على ملعب السلام.

وكانت المباراة تسير بالتعادل ، بهدف لكل فريق ، وكان الأهلى يحتاج إلى الفوز حتى يتأهل إلى نصف نهائى البطولة، وفى الدقيقة 92 من أحداث المباراة سجل عمرو بركات لاعب الفريق الأحمر، الذي لم يكن يشارك مع الأهلي من قبل، هدف الفوز لفريقه ، عن طريق أسيست من عماد متعب ، ليعلن بركات تأهل الفريق إلى لنصف نهائى البطولة .