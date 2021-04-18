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قصة هدف.. "البديل" عمرو بركات يقود الأهلي لإقصاء نصر حسين داي من البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو بركات لاعب الاهلي السابق، في تسجيل هدف الفوز للفريق الأحمر أمام  نصر حسين داى الجزائري خلال يوليو عام 2017 ، في الوقت القاتل من عمر المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بالبطولة العربية على ملعب  السلام.

 

وكانت المباراة تسير بالتعادل ، بهدف لكل فريق ، وكان الأهلى يحتاج إلى الفوز حتى يتأهل إلى نصف نهائى البطولة، وفى الدقيقة 92 من أحداث المباراة  سجل عمرو بركات لاعب الفريق الأحمر، الذي لم يكن يشارك مع الأهلي من قبل، هدف الفوز لفريقه ، عن طريق أسيست من عماد متعب ، ليعلن بركات  تأهل الفريق إلى لنصف نهائى البطولة .

 

تقدم نصر حسين داى بهدف فى الدقيقة 61 عن طريق محمد الهادى بولعويدات بعد خطأ من أكرم توفيق فى التمرير وخطأ آخر من محمد الشناوى الذى تصدى للكرة بطريقة خاطئة لتسكن المرمى.

فى الدقيقة 74 سجل صالح جمعة هدف التعادل للأهلى من ركلة جزاء احتسبها الحكم لوليد أزارو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل البديل عمرو بركات هدف الفوز للأهلى الذى حجز بطاقة الصعود للدور نصف النهائى كأفضل فريق احتل المركز الثانى فى المجموعات الثلاث برصيد 6 نقاط.

مثل الأهلى : محمد الشناوى وباسم على ومحمد نجيب ورامى ربيعة وحسين السيد " عمرو بركات ق 86 "، وصالح جمعة وحسام غالى وأكرم توفيق " عماد متعب ق 66"، وأحمد حمودى " إسلام محارب ق 55 " وجونيور أجايى، ووليد أزارو.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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