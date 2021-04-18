شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. "البديل" عمرو بركات يقود الأهلي لإقصاء نصر حسين داي من البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو بركات لاعب الاهلي السابق، في تسجيل هدف الفوز للفريق الأحمر أمام نصر حسين داى الجزائري خلال يوليو عام 2017 ، في الوقت القاتل من عمر المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بالبطولة العربية على ملعب السلام.
تقدم نصر حسين داى بهدف فى الدقيقة 61 عن طريق محمد الهادى بولعويدات بعد خطأ من أكرم توفيق فى التمرير وخطأ آخر من محمد الشناوى الذى تصدى للكرة بطريقة خاطئة لتسكن المرمى.
فى الدقيقة 74 سجل صالح جمعة هدف التعادل للأهلى من ركلة جزاء احتسبها الحكم لوليد أزارو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل البديل عمرو بركات هدف الفوز للأهلى الذى حجز بطاقة الصعود للدور نصف النهائى كأفضل فريق احتل المركز الثانى فى المجموعات الثلاث برصيد 6 نقاط.
مثل الأهلى : محمد الشناوى وباسم على ومحمد نجيب ورامى ربيعة وحسين السيد " عمرو بركات ق 86 "، وصالح جمعة وحسام غالى وأكرم توفيق " عماد متعب ق 66"، وأحمد حمودى " إسلام محارب ق 55 " وجونيور أجايى، ووليد أزارو.