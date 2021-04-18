برشلونة تنجح في العودة لمنصات التتويج من بوابة كأس ملك إسبانيا

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

نجح برشلونة في العودة لمنصات التتويج، من بوابة كأس ملك إسبانيا، بعد غياب استمر 721 يوما، عقب الفوز على أتلتيك بلباو في المباراة النهائية.



ونجح برشلونة في الفوز على أتلتيك بلباو بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لا كارتوخا، في المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 60 من عمر المباراة، عن طريق لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان، قبل أن يضيف لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل الهدفين الثالث والرابع لفريق برشلونة، وذلك في الدقيقتين 68 و72 من عمر المباراة.

وبذلك حسم فريق برشلونة كأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخه، ليبقى الأكثر حصولا على اللقب، بفارق 8 القاب عن بلباو صاحب المركز الثاني.

وعاد برشلونة إلى منصات التتويج بعد غياب استمر 721 يوما، وتحديدا منذ الفوز بالدوري الإسباني لموسم 2018-2019، وتحديدا في 27 أبريل/نيسان عام 2019.

يُذكر أن أتلتيك بلباو فشل أيضا في الحصول على لقب كأس ملك إسبانيا لموسم 2019-2020 قبل أسبوعين، عندما خسر المباراة النهائية أمام ريال سوسيداد.