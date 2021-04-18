شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل كارتيرون حينما يواجه الأهلى قبل قمة الإيجبشيان ليج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة صعبة أمام الأهلي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري ، الفارس الأبيض يتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد لعب 14 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة.

مباراة الأهلى والزمالك من شأنها أن تحول شكل المنافسة في مسابقة الدوري العام، وتأتى أهميتها في ظل حاجة الفريق الأبيض لمصالحة جماهيره بعد وداع دوري أبطال أفريقيا، فيما يراها الأهلي مباراة مصيرية في رحلة الدفاع عن لقب الدوري العام الذى يحمله عن الموسم الماضي، وفرصة لرد الاعتبار أمام الفرنسي باتريس كارتيرون الذى سبق وتغلب عليه فى آخر مواجهتين.

مواجهات كارتيرون ضد الأهلى

وخاض كارتيرون 4 مباريات سابقة ضد الأهلى فاز في ثلاثة منها وخسر لقاء وحيدا، وسجلت أندية المدرب الفرنسي تسعة أهداف واستقبلت 6 أهداف من المارد الأحمر.

المواجهة الأخيرة بين كارتيرون والأهلى

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر مباراة له ضد المارد الأحمر بأغسطس الماضى.

كارتيرون يخطف السوبر من الاهلى

ونجح كارتيرون في خطف لقب السوبر المصرى من أنياب الأهلى حينما قاد الزمالك للفوز على المارد الأحمر بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبى في الإمارات بالموسم الماضى.

مواجهة كارتيرون مع دجلة ضد الاهلى

وحينما لعب كارتيرون ضد الاهلى وقتما كان مديراً فنياً لوادى دجلة خسر بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري موسم 2016- 2017.

كما نجح المدرب الفرنسي في قيادة دجلة للفوز على الاهلى بهدف دون رد بالجولة 27 للدوري في موسم 2015 -2016 .