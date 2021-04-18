شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلى لا يعرفون الطريق للشباك هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها الأول من مايو المقبل، على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويعول الجهاز الفنى للفريق الأصفر على اللاعبين لإنقاذ الدراويش، ولعب الاسماعيلى 18 مباراة هذا الموسم فى الدوري لم يسجل سوى 16 هدفاً وسكنت شباكه 24 هدف ، حيث يتواجد 21 لاعب لم يتمكن أياً من تسجيل أهداف هذا الموسم وهم :

-مروان الصحراوى 17 مباراة بواقع 1516 دقيقة.

-محمود عبد العاطى ” دونجا ” 13 مباراة بواقع 1056 دقيقة.

-محمد هاشم 12 مباراة بواقع 831 دقيقة.

-أحمد مدبولى 12 مباراة بواقع 629 دقيقة.

-محمد بيومى 8 مباريات بواقع 593 دقيقة.

-محمود البدرى 7 مباريات بواقع 583 دقيقة.

-محمد عمار 7 مباريات بواقع 575 دقيقة صنع هدفًا.

-حسين السيد 7 مباريات بواقع 506 دقيقة.

-محمد حسن 7 مباريات بواقع 456 دقيقة.

-رضوان شريفى 5 مباريات بواقع 450 دقيقة.

-بنسون شيلونجو 13 مباراة بواقع 426 صنع هدفين.

-أحمد فتحى ” كاستيلو ” 8 مباريات بواقع 425 دقيقة.

-عبد الله جمعة عواض 6 مباريات بواقع 388 دقيقة.

-مصطفى فارس 5 مباريات بواقع 340 دقيقة.

-أحمد مصطفى 7 مباريات بواقع 256 دقيقة.

-عمر الوحش 9 مباريات بواقع 181 دقيقة.

-نادر رمضان 5 مباريات بواقع 132 دقيقة.

-مدحت فقوسة مباراتين بواقع 76 دقيقة.

-أحمد أيمن مباراة بواقع 57 دقيقة.

-محمد مخلوف مباراة بواقع 33 دقيقة.

-زياد طارق مباراتين بواقع 12 دقيقة.

بينما سجل أهداف لكل من :

-محمد عادل 17 مباراة بواقع 1290 دقيقة سجل هدفًا.

فخر الدين بن يوسف 16 مباراة بواقع 1172 دقيقة سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.

محمد الشامى 16 مباراة بواقع 1015 دقيقة سجل هدفًا وصنع هدفين.

-شكرى نجيب 16 مباراة بواقع 1011 دقيقة سجل 3 أهداف وصنع هدفًا.

-أرى بابل 13 مباراة بواقع 747 دقيقة سجل هدفين وصنع هدفًا.

-عماد حمدى 14 مباراة بواقع 731 دقيقة سجل هدفًا.

محمد صادق 10 مباريات بواقع 563 دقيقة سجل هدفين.

عبد الرحمن مجدى 3 مباريات بواقع 141 دقيقة سجل هدفًا.



