شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك في الدوري .. مشاهدة المباراة مباشر والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي والزمالك وجها لوجه الأحد 18-4-2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020- 2021، حيث يسعى الفريقان للفوز بنقاط هذه المباراة خاصة الزمالك المصري الذي يحاول تعويض جماهير عن الإخفاق الأفريقي.

يبحث عشاق الفريقين والجماهير المصرية بشكل عام على موعد مباراة الأهلى والزمالك والبث المباشر الذي ينقل اللقاء سواء على الشاشة الصغرى أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن هذه الكلمات الذي يحاول جمهور الفريقين البحث عليها داخل شبكة جوجل (موعد مباراة الاهلى والزمالك اليوم - موعد مباراة الاهلي والزمالك القادمة - موعد مباراة الاهلى والزمالك اليوم الساعة كام ؟ - موعد مباراة الاهلى والزمالك فى الدورى المصرى - مشاهدة الاهلى والزمالك اون لاين - مشاهدة الاهلي والزمالك بث مباشر - مشاهدة الاهلي والزمالك اليوم - مشاهده الاهلي والزمالك الان - تشكيل الاهلي والزمالك - تشكيل الاهلي والزمالك اليوم).

تأتي هذه المواجهة بأهمية كبيرة بسبب ظروف الفريقين فى جدول الدوري العام حيث يتصدر نادي الزمالك بطولة الدوري العام برصيد 33 نقطة حيث شارك قي 14 مباراة ويأتي الاهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة إلا أنه لعب 11 مباراة فقط وتتبقى له 3 مباريات .

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .ومن المفترض أن تخصص هذه الشبكة المصري ستديو تحليلي كبير قبل لقاء القمة لمنافشة أبرز النقاط في الفريقين.

علي لطفي

أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام

عمرو السولية – أليو ديانج

طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

محمد شريف

جنش

أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – شيكابالا

مروان حمدي

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موعد مباراة الأهلي والزمالك و القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين

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