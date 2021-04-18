شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس إسبانيا وأهداف البرسا الأربعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق برشلونة من حسم لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخه عقب الفوز على منافسه أتلتيك بيلباو بأربعة أهداف دون رد. الفريق الكتالوني سيطر على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى وأضاع العديد من الفرص أمام المرمى في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، ظهر هجوم برشلونة بشكل أكثر فاعلية على المرمى وجاء هدف التقدم عند الدقيقة أنطوان جريزمان في الدقيقة 60 وأضاف دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 63، فيما سجل ليونيل ميسي الهدفين الثالث والرابع في الدقائق 68، 72.

وسيعيد لقب كأس ملك إسبانيا الهدوء إلى كتيبة المدرب رونالد كومان بعد موسم غير جيد شهد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا مع استمرار المنافسة على لقب الدوري الإسباني.