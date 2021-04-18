شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك اليوم .. بن شرقي يتفوق على قفشة في صناعة الفرص قبل قمة الأحد (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي والزمالك وجها لوجه الأحد 18-4-2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020- 2021، حيث يسعى الفريقان للفوز بنقاط هذه المباراة خاصة الزمالك المصري الذي يحاول تعويض جماهيره عن الإخفاق الأفريقي.

وقبل لقاء القمة اليوم الأحد، تفوق المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك، على محمد مجدي «قفشة» نجم الأهلي، قبل لقاء القمة بالدوري المصري الممتاز، المقرر الأحد، والمؤجل عن الجولة الرابعة.

ووفقا لما نشره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تصدر أشرف بن شرقي الصدارة برصيد 17 فرصة صنعها، يليه قفشة بـ16 فرصة، ثم كلاتوس تشاما لاعب سيمبا التنزاني بـ14 فرصة.