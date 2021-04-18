شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف رسميا حقيقة صفقة انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي الزمالك رسميا عن حقيقة موافقته على انتقال لاعب أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الأنباء الكثيرة التي ترددت بشأن انضمام اللاعب للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي.

المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، نفى ما تردد عن موافقته على بيع أحمد سيد زيزو لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي، للأهلى حال تلقيه عرضا من الأحمر وذلك وفقا لما تردد في بعض وسائل الإعلام.

أضاف إبراهيم أن تصريحاته في برنامج إذاعى اليوم تم تحريفها، حيث قال ردا على سؤال بمفاوضات الأهلى مع زيزو أنه لا يشغل باله بالصور عبر «فيسبوك» وأن الزمالك يتعامل مع العروض الرسمية فقط.

أحمد سيد زيزو يسجل في شباك الشناوي

كما أشار نائب رئيس الزمالك إلى أن أي لاعب يتلقى عرضا رسميا يتم عرضه على الجهاز الفنى لمناقشته وإبداء الرأى الفنى فيه، مشددا على أن الكلام لم يكن على عرض الأهلي لزيزو، لأنه لم يحدث في الماضى أو متوقع أن يحدث مستقبلا أن يتقدم أي من القطبين لشراء لاعب من الفريق الآخر.

واختتم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك بأنه يطالب المواقع الإلكترونية بتحري الدقة فيما ينقلون من تصريحاته وإلا سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك الأمر الذي يؤكد أن هناك من يهدف لزعزعة استقرار الفريق قبل مباراة القمة.

أحمد سيد زيزو يسجل في شباك الشناوي