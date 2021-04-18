شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام جى أس يو الكينى فى انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الأحد، فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى محمد اللقانى، نظيره جى أس يو الكينى، فى إطار أولى مواجهات بطولة أفريقيا للأندية المقامة بتونس.

ويتواجد فريق الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التى تضم كلا من: إسبوار الكونغولى والجمارك النيجيري وجى أس يو الكينى.

وصلت أمس السبت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 18 حتى 28 أبريل الجارى بتونس كلا من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.

واعتذر فريق الأهلى عن المشاركة فى هذه النسخة، على الرغم من أنه حامل لقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.

ويتواجد فريق الزمالك للكرة الطائرة فى وصافة ترتيب الدورى المحلى، برصيد 44 نقطة، بعد الفوز على القناة فى المؤجلة الأخيرة بنتيجة 3 /0، ويتبقى له لقاء مؤجل أمام سبورتنج.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدور الثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو المقبل، بعدما نجح الأهلي فى الفوز بقمة الدور الأول بنتيجة 3 /0 على صالة المقاولون العرب.