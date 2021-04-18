شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى في رمضان (6).. تعادل "عادل" في آخر قمة رمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكيرات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:





تعادل عادل في آخر قمة دوري رمضانية

تبقى مباريات الأهلي والزمالك في رمضان أهم مباريات القطبين على مر التاريخ، وآخر مواجهة جمعت بين "القطبين" الأهلي والزمالك في شهر الصيام، كانت في 24 يوليو 2013 في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 سجل للأبيض "أحمد جعفر" وأحرز للأحمر "محمد أبو تريكة" من ركلة جزاء.

وقع الفريقان في نفس المجموعة التي ضمت بيركوم تشيلسي الغاني ومازيمبي الكونغولي ومع فشل الزمالك في تحقيق أي فوز تذيل المجموعة فيما نجح الأهلي في تصدر المجموعة ليتأهل لنصف النهائي حيث واجه صن شاين النيجيري ويتغلب عليه بعد التعادل ذهابا بثلاثة أهداف لمثلها قبل أن يفوز الأهلي في لقاء القاهرة بهدف نظيف ليتأهل للدور النهائي حيث وقع وجها لوجه مع الترجي التونسي وبعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في القاهرة عاد الأهلي ليحقق المعجزة ويفوز على الترجي في عقر داره بهدفين مقابل هدف ويتوج بالبطولة التي وقع فيها الزمالك معه في دوري المجموعات وبات وقوع القطبين في نفس المجموعة فأل خير بأن البطولة لن تخرج من مصر