كم عدد مرات تتويج برشلونة ببطولة كأس ملك اسبانيا؟

يتربع برشلونة على عرش الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة كأس ملك اسبانيا، متفوقًا على البطل القياسي للدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا «ريال مدريد» والبطل القياسي السابق للكوبا ديل ريه «أثلتيك بلباو».

يدين برشلونة بالفضل للأسطورة «ليونيل ميسي» لاعتلاء قائمة الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة كأس ملك اسبانيا عبر التاريخ، ففي الفترة من 2009 إلى 2021 قاد ميسي الفريق للتتويج بهذه الكأس 7 مرات، أعوام (2009 و2012 و2015 و2016 و2017 و2018 و2021).

ولم يتذوق برشلونة طعم التتويج ببطولته المفضلة “كأس ملك إسبانيا” خلال فترة التسعينيات سوى 3 مرات فقط أعوام 1990 و1997 و1998، وكانت فترة بداية الألفية الجديدة هي الأسواء.

وتوقف النادي الكتالوني عن حصد لقب كأس ملك اسبانيا لمدة 10 سنوات متتالية في الفترة من 1999 حتى 2009 بسبب كثرة التغييرات الفنية التي عانى منها مطلع الألفية الجديدة، حتى جاء الجيل الذهبي بقيادة “كارليس بويول وتشافي هيرنانديز وليونيل ميسي وأندرياس إنييستا وجيرارد بيكيه” ليُنهي هذا الصيام الطويل، ويحقق اللقب 3 مرات في غضون 6 سنوات، ليواصل ميسي بعدها التتويج بهذا اللقب لـ 4 مرات أخرى.

كم عدد مرات تتويج برشلونة بكأس ملك اسبانيا؟

تصل عدد مرات تتويج برشلونة بكأس ملك اسبانيا لـ 31 لقبًا، ويرجع اللقب الأول إلى عام 1910 عندما تغلب على فريق إسبانيول دي مدريد بنتيجة 3/2 على ملعب تيرو ديل بيشون بمدينة مدريد.

واستأنف برشلونة تعزيز سجل بطولاته بكأس ملك اسبانيا بعد عامين من تتويجه الأول، بحصد ثاني ألقابه بعد أن هزم خيمناستيكا بهدفين دون رد على ملعب لا إندوستريا في مدينة برشلونة، واحتفظ البرسا بالكأس في العام التالي 1913 بهزيمة ريال سوسيداد بنتيجة 1/2 على ملعب لا إندوستريا.

كم مرة احتفظ فيها برشلونة بلقب كأس ملك اسبانيا؟

احتفظ برشلونة بكأس ملك اسبانيا 4 مرات مختلفة على مدار القرن الـ 20 والألفية الجديدة، وترجع المرة الأولى التي يحتفظ فيها الفريق الكتالوني بهذه الكأس إلى عامي 1912 و1913 حين هزم ناديي خيمناستيكا وريال سوسيداد في المباراة النهائية.

أما المرة الثانية التي شهدت احتفاظ برشلونة بلقب الكأس فكانت لمدة ثلاث سنوات متتالية أعوام 1951، 1952 و1953، عندما هزم أندية ريال سوسيداد 3-صفر، وفالنسيا 4-2، وأثلتيك بلباو 2-1.

وفي المرة الثالثة التي احتفظ بها بالكأس كانت بين عامي 1997 و1998، وهزم وقتها ريال بيتيس 3-2 ثم ريال مايوركا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل الايجابي 1-1.

وفي المرة الرابعة نجح برشلونة في الاحتفاظ بلقب كأس ملك اسبانيا لأربعة أعوام متتالية (2015، 2016، 2017 و2018)، وهزم برشلونة كل من أثلتيك بلباو 3-1 في نهائي 2015، ثم أسقط إشبيلية 2-0 في السنة التالية، وتغلب على ديبورتيفو الافيس 3-1 عام 2017، وفي 2018 انتصر بنتيجة عريضة قوامها 5 أهداف دون رد على إشبيلية.

وكاد برشلونة يتوج بكأس ملك اسبانيا للمرة الخامسة على التوالي، في إنجاز يصعب تكراره مرة أخرى، إلا أنه خسر نهائي عام 2019 بنتيجة 2-1 أمام فالنسيا على ملعب بينيتو فيامارين التابع لنادي ريال بيتيس، وكان مدرب فالنسيا آنذاك هو “مارسلينو جارسيا تورال”.

كم مرة تواجه برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك اسبانيا؟

تواجه برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك اسبانيا 6 مرات، فاز برشلونة 3 مرات ومثلهم لريال مدريد، وترجع أول مقابلة إلى عام 1968، أما أكبر نتيجة فحدثت في عام 1974 لصالح ريال مدريد برباعية نظيفة.

ترجع أول مرة يتقابل فيها برشلونة وريال مدريد بالمباراة النهائية ببطولة كأس ملك اسبانيا إلى عام 1968، على ملعب سانتياجو برنابيو، وحضر اللقاء 100 ألف متفرج، وانتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد سجل في الدقيقة 6 بنيران صديقة من اللاعب “زونزونيجوي”.

لكن ريال مدريد انتقم بعد 6 سنوات، ورد الصاع صاعين، بتحقيق الفوز على برشلونة بنتيجة 4/صفر في نهائي ملعب فيثينتي كالديرون الذي حضره 48 ألف متفرج عام 1974، وسجل الأهداف سانتيانا وروبينان وأجويلار وبيري.

واستطاع برشلونة الفوز من جديد على ريال مدريد في نهائي كأس ملك اسبانيا عام 1983، بهدف في الدقيقة 90 سجله ماركوس، بعدما كانت النتيجة تعادل 1/1.

وعاد برشلونة ليفوز للمرة الثالثة على ريال مدريد في نهائي كأس ملك اسبانيا عام 1990 بهدفين دون رد سجلهما أمور وساليناس.

وفي عام 2011 فاز ريال مدريد على برشلونة في نهائي كأس الملك بهدف دون رد سجله كريستيانو رونالدو مطلع الشوط الإضافي الأول، بالمباراة التي استضافها ملعب المستايا بفالنسيا وحضره 55 ألف متفرج.

وكرر ريال مدريد فوزه على برشلونة في نهائي كوبا ديل ريه على ملعب المستايا في عام 2014، بنتيجة 2-1، وسجل ثنائية الملكي “دي ماريا وجاريث بيل” مقابل هدف لبارتارا.

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