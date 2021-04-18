برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا في ليلة تألق ميسي

المنامة - ياسر ابراهيم - توج برشلونة بكأس ملك إسبانيا 2021 بفوزه على أثلتيك بيلباو 4-0 في المباراة النهائية يوم السبت على أرضية ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.



وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان (60) والهولندي فرينكي دي يونغ (63) والارجنتيني ليونيل ميسي (68 و72) الاهداف.



وهو اللقب الـ31 لبرشلونة في المسابقة والأول منذ 2018 عندما توج به للمرة الرابعة تواليًا بدأه بالتتويج على حساب أتلتيك بيلباو بالذات عام 2015 (3-1).



وكان النادي الكاتالوني يخوض النهائي 42 في تاريخه (خسر 11 وفاز 31)، وهو رقم قياسي.



وهي المرة التاسعة التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للمسابقة، وكانت الغلبة 7 مرات لبرشلونة أعوام 1920 (2-صفر) و1942 (4-3) و1953 (2-1) و2009 (4-1) و2012 (3-0) و2015 (3-1)، مقابل خسارتين بنتيجة واحدة عامي 1932 و1984.



في المقابل، خسر أثلتيك بيلباو النهائي الثاني على التوالي بعد الأول أمام ريال سوسييداد قبل أسبوعين، والسادس عشر في تاريخه.



وكان أثلتيك بيلباو يمني النفس بالفوز باللقب الـ24 في تاريخه والأول منذ تتويجه الاخير عام 1984 على حساب برشلونة، بيد أن النادي الكاتالوني كان الأفضل وحرمه من ذلك.



كما هو اللقب الاول لبرشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان.



ومن شأن اللقب رفع معنويات النادي الكاتالوني الذي دخل المباراة على وقع خسارته الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-2 وتنازله للمركز الثاني في الليغا للأخير.



ولا تزال حظوظ برشلونة قائمة في المنافسة على لقب الدوري حيث يتخلف بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطة واحدة عن ريال مدريد الثاني وحامل اللقب.



ودخل بيلباو التاريخ لكونه أول فريق يخسر مباراتين نهائيتين في مدى 15 يومًا بعدما كان سقط أمام غريمه الباسكي ريال سوسييداد 0-1 في نهائي الموسم الماضي المؤجل إثر تداعيات جائحة "كوفيد-19".





المصدر: بي إن سبورت